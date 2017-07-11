В Якутии экс-директора православной гимназии обвиняют в насилии над детьми

ХАБАРОВСК, 11 июл — РИА Новости. Верховный суд Якутии оставил в силе решение Якутского городского суда о заключении под стражу бывшего директора Свято-Иннокентьевской православной гимназии иеромонаха Мелетия (Андрей Ткаченко), подозреваемого в сексуальном насилии над детьми, сообщил РИА Новости во вторник представитель суда.

"Якутский городской суд по ходатайству следствия вынес решение об аресте бывшего директора православной гимназии, подозреваемого по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" еще 10 июня этого года. Адвокат обжаловал решение, но Верховный суд республики оставил решение городского суда в силе", — сказал представитель суда.

Он отметил, что в отношении подозреваемого было возбуждено два уголовных дела, которые потом объединили в одно производство. Он также был освобожден от занимаемой должности. Под стражей подозреваемый останется до 9 августа.