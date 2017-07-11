В Омске женщина на ходу выпала из маршрутки

НОВОСИБИРСК, 11 июл – РИА Новости. Женщина в Омске в утренний час пик во вторник выпала из маршрутного микроавтобуса через открывшуюся на ходу дверь, она госпитализирована, сообщает УМВД по региону.
"Предварительно установлено, что 52-летний водитель маршрутного микроавтобуса двигался по улице Ватутина со стороны улицы Лукашевича с левым поворотом на улицу Перелета. В ходе движения произошло падение пассажира на проезжую часть через открывшуюся дверь в салоне", — говорится в сообщении.
По данным полиции, в момент ДТП автобус двигался по маршруту №8, в салоне находились 20 человек. В результате произошедшего женщина 1961 года рождения госпитализирована, другие пассажиры за медпомощью не обращались.
Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.