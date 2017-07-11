Из горевшего в Москве ТЦ "РИО" эвакуировано более трех тысяч человек

Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара в здании ТЦ РИО на Дмитровском шоссе в Москве

Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара в здании ТЦ РИО на Дмитровском шоссе в Москве

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Спасатели и администрация торгового центра "РИО" в Москве эвакуировали более 3 тысяч человек после сообщений о задымлении, говорится в сообщении столичного главка МЧС РФ.

"Прибывшие первыми подразделения пожарной охраны МЧС России совместно с администрацией объекта организовали эвакуацию посетителей. Всего из торгового центра в безопасное место было эвакуировано более 3 тысяч человек", — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что в тушении пожара принимали участие более 400 человек, свыше 110 единиц пожарно-спасательной и специальной техники, включая два вертолета и пожарный поезд.

Крупное возгорание в торговом центре "РИО" было ликвидировано в 23.27. Пострадали 14 человек, в том числе четверо — в тяжелом состоянии.