ГП разберется в ситуации с обездвиженным инвалидом, осужденным за разбой

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура России проверит решение суда, по которому инвалид первой группы был осужден за вооруженный разбой на 4,5 года колонии, заявил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

По информации СМИ, 28-летнего Антона Мамаева, у которого полностью атрофированы все мышцы, суд признал виновным в вооруженном разбое по делу о похищении мотороллера и назначил ему наказание в виде 4,5 лет колонии; после оглашения приговора его отправили в "Матросскую тишину".

"Изучаем решение суда. Будем детально разбираться", — сообщил Куренной, ответив в Facebook на публикацию с просьбой вмешаться в ситуацию.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России заявила, что в ближайшее время направит осужденного в московскую больницу, чтобы врачи решили, можно ли его содержать в СИЗО.