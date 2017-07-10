Все жильцы частично обрушившегося дома в Сочи останутся в своих квартирах

КРАСНОДАР/СОЧИ, 10 июл — РИА Новости. Все 28 человек, проживающие в настоящее время в частично обрушившемся доме в центре Сочи, останутся в своих квартирах, заявила РИА Новости его жительница Юлия Егошина.

В центре Сочи в понедельник около 16.30 мск произошло обрушение части двухэтажного дома, в результате происшествия погибла женщина. По данным администрации, это здание по Виноградной улице, 6 было признано аварийным в 2005 году, включено в программу переселения, 25 из 31 квартиры были расселены, а жильцы оставшихся шести квартир пытались получить "лучшие условия" и отказывались переселяться.

"Представители администрации предложили нам уйти в маневренный фонд, в пансионат "Нева". Никто из нас не согласился. Все 28 человек, которые сегодня проживают в доме, останутся здесь", — сказала Егошина.

По ее словам, дом 1933 года постройки был признан непригодным для проживания в 2005 году, хотя до этого времени в нем прошел капитальный ремонт. Возможность получить новое жилье взамен старого, отметила Егошина, городские власти людям предоставили три года назад, предложив переехать или в маневренный фонд в пансионате "Нева", за который с людей просили деньги, или в дома по улицам Виноградная и Донская, которые, как утверждают жильцы, не были сданы в эксплуатацию.

Ее муж Алексей рассказал РИА Новости, что новостройки, куда было предложено переселиться жильцам дома, "были в аварийном состоянии". "Они были построены с нарушениями всех норм и правил. Проводилась даже экспертиза, которая подтвердила, что дома непригодны для проживания", – сказал Егошин.

Он также сообщил, что весной 2015 года в их доме произошел поджог, в результате чего часть здания пострадала. Это, по мнению Алексея, и привело к сегодняшнему инциденту.

Варианты для жильцов все еще актуальны



Как заявил РИА Новости представитель администрации Сочи, жильцам дома предлагались для переселения три новостройки, которые проходили необходимые экспертизы; эти варианты актуальны и сегодня.

"Все эти здания проходят определенные экспертизы, они соответствующим образом вводятся в эксплуатацию. Существуют нормы и СНИПы – они соблюдаются, в том числе когда речь идет о мероприятии в рамках программ (переселения из аварийного ветхого фонда – ред.)", – сказал он.

По его словам, мэрия города-курорта предлагала три адреса для переселения жильцов дома, признанного аварийным: Виноградная, 206; Виноградная, 238 и улица Донская, 21/2. "Так, власти Сочи инспектировали ход строительства многоэтажного дома на Донской", — отметил он.

"Неужели в их представлении все эти три дома никак не годились для их нужд? Для остальных жильцов годились, а для них – нет", – добавил собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе администрации Сочи отметили, что пострадавший дом "был включен в программу переселения из аварийного ветхого фонда на 2013 год, к этому времени жильцы 25 из 31 квартиры были переселены". Суды с несогласными жильцами длятся уже на протяжении 5 лет, добавили в мэрии.