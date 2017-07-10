Три вертолета эвакуировали четырех пострадавших из ТЦ "РИО" в Москве

Пожар в торговом центре "РИО" в Москве (16)

Пожар в ТЦ РИО в Москве

Пожар в ТЦ РИО в Москве

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Три вертолета Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировали еще четырех пострадавших из ТЦ "РИО" в Москве, сообщили в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.

Ранее сообщалось, что вертолет МАЦ эвакуировал троих пострадавших из ТЦ "РИО" на северо-востоке Москвы после возникшего задымления.

"Три вертолета вылетели с места ЧС в НИИ имени Склифосовского. Экипажи эвакуируют четырех пострадавших. Два вертолета по одному, третий двух", — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что посетителей и персонал торгового центра "РИО" на Дмитровском шоссе эвакуируют после возникшего задымления. По словам источника РИА Новости в экстренных службах столицы, пострадали 14 человек, в том числе 7-летний ребенок.