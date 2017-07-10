Пожар в торговом центре "РИО" в Москве. Прямая трансляция

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Торговый центр "РИО" загорелся на северо-востоке Москвы. По последним данным, пострадали 14 человек, в том числе семилетний ребенок, десять человек госпитализированы. Площадь пожара достигла тысячи квадратных метров.