Источник: после пожара в ТЦ в Москве госпитализированы десять человек

Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара в здании ТЦ РИО на Дмитровском шоссе в Москве

Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара в здании ТЦ РИО на Дмитровском шоссе в Москве

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Десять человек, в том числе ребенок, госпитализированы, по последним данным, после пожара в торговом центре "РИО" на северо-востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Из 12 пострадавших в лечебные учреждения доставлены 10 человек, в том числе ребенок", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что посетителей и персонал торгового центра "РИО" эвакуируют на северо-востоке Москвы после возникшего задымления. По словам источника РИА Новости в экстренных службах столицы, пострадали 12 человек, в том числе 7-летний ребенок.