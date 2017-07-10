Пожарный поезд тушит возгорание в ТЦ в Москве

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пожарный поезд, цистерны которого содержат 180 тонн огнетушащих средств, привлечен к тушению пожара в ТЦ "РИО" на Дмитровском шоссе в Москве, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В пресс-службе отметили, что, поскольку торговый центр находится далеко от железной дороги, ситуация не повлияла на движение поездов Савеловского направления, включая график диаметральных электричек, поступающих с других направлений МЖД.

"Получив заявку от городских служб, на место незамедлительно выехал пожарный поезд со станции "Москва-Смоленская", чтобы оказать помощь спасателям в тушении возгорания. Пожарный поезд оснащен мощным оборудованием, позволяющим оперативно ликвидировать пожар: так, специальные цистерны в составе поезда содержат 180 тонн огнетушащих средств", — говорится в сообщении.

Ранее источник в экстренных службах столицы заявил РИА Новости, что площадь задымления в результате возгорания в ТЦ на северо-востоке Москвы превышает 70 тысяч квадратных метров, пожару присвоен 4-й номер сложности. По словам источника, пострадали 12 человек, в том числе 7-летний ребенок.