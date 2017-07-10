Спасатели достали из под завалов дома тело погибшей в Сочи женщины

КРАСНОДАР, 10 июл — РИА Новости. Спасатели эвакуировали тело погибшей женщины из-под завалов обрушенной части дома в центре Сочи, больше под обломками здания никто обнаружен не был, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером в центре Сочи обрушилась часть двухэтажного жилого дома с цоколем. В результате инцидента погибла женщина. СК по Краснодарскому краю проводит доследственную проверку.

"Прибыв на место, спасатели провели поиск и обнаружили погибшую жительницу дома под завалом. По сообщению жителей, пострадал только один человек. Кинологический расчет МЧС обследовал место происшествия", – говорится в сообщении. Уточняется, что больше под завалами никто обнаружен не был.

"Погибшую местную жительницу спасатели передали сотрудникам следственных органов. На данный момент обстоятельства произошедшего уточняются", – отметили в МЧС.