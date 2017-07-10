Погибшая при обрушении дома в Сочи женщина пришла в гости к дочери

КРАСНОДАР, 10 июл — РИА Новости. Погибшая под завалами обрушенной части здания в центре Сочи не являлась жительницей этого дома, а, по предварительной информации, пришла в гости, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города-курорта.

По данным МЧС, в центре Сочи в понедельник около 16.30 мск произошло обрушение части двухэтажного дома с цокольным этажом, в результате происшествия погибла женщина. Управление СК по Краснодарскому краю проводит доследственную проверку.

"Она пришла в гости к собственной дочери, которая в этом доме проживает", – сказал представитель администрации.