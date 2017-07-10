Источник: число пострадавших при пожаре в ТЦ в Москве выросло до 12

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Двенадцать человек пострадали, в том числе ребенок, в результате возгорания в торговом центре "РИО" на северо-востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"На осмотр в больницы доставлены 12 человек, один из них 7-летний ребенок госпитализирован в 13-ю детскую городскую больницу", — сказал он.

Ранее источник в экстренных службах столицы заявил РИА Новости, что площадь задымления в результате возгорания в ТЦ на северо-востоке Москвы превышает 70 тысяч квадратных метров, пожару присвоен 4 номер сложности.