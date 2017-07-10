СК проводит проверку после обрушения дома в Сочи

КРАСНОДАР, 10 июл — РИА Новости. Следователи проводят доследственную проверку после обрушения ветхого дома в центре Сочи, где погибла женщина, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Ранее в МЧС заявили, что в центре Сочи в понедельник около 16.30 мск произошло обрушение части двухэтажного дома с цокольным этажом, в результате происшествия погибла женщина.

"На Виноградной произошло частичное обрушение старого дома, в результате инцидента погибла женщина. По факту происшествия организована доследственная проверка. На месте работают следователи, проводят осмотр места", – сказала Смяцкая.

По данным администрации Сочи, этот дом был признан аварийным в 2005 году, был включен в программу переселения, на сегодняшний день жильцы 25 из 31 квартиры были переселены, а жильцы оставшихся шести квартир пытались получить лучшие условия и отказывались переселяться.