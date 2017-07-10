Обрушившийся в центре Сочи дом был признан аварийным в 2005 году

КРАСНОДАР, 10 июл — РИА Новости. Обрушившийся в Сочи дом был признан аварийным в 2005 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города-курорта.

Ранее в МЧС заявили, что в центре Сочи в понедельник около 16.30 мск произошло обрушение части двухэтажного дома с цокольным этажом, в результате происшествия погибла женщина.

"Дом был признан аварийным еще в 2005 году. Он был включен в программу переселения из аварийного ветхого фонда на 2013 год. К этому времени жильцы 25 из 31 квартиры были переселены", – сказал представитель администрации. Он уточнил, что жильцы оставшихся шести квартир пытались получить лучшие условия и отказывались переселяться.

"Мы понимали, что ситуация опасная, предлагали им разные варианты недалеко от их аварийного дома. Подавали на них в суд, требуя признать за нами право переселить жильцов, выигрывали, но жители дома подавали апелляции, и все это перешло в плоскость длительных судебных разбирательств", – заключил собеседник агентства.