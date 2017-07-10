Вертолет эвакуирует двух пострадавших при пожаре в ТЦ в Москве

Пожар в торговом центре "РИО" в Москве (4)

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Двух пострадавших при пожаре в торговом центре "РИО" на севере столицы вертолетом эвакуируют в НИИ Склифосовского, сообщает Московский авиационный центр.

Ранее источник в экстренных службах столицы заявил РИА Новости, что площадь задымления в результате возгорания в ТЦ на северо-востоке Москвы превышает 70 тысяч квадратных метров, пожару присвоен 4 номер сложности.

По сообщению оперативного дежурного в данный момент #санитарныйВертолет #мац эвакуирует с пожара в ТЦ Рио на Дмитровском ш. 2 пострадавших. — ГКУ МАЦ (@mos_avia_centr) 10 июля 2017 г.

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