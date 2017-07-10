Суд в Петербурге продлил арест фигуранта дела о самоподрыве студента

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок содержания под стражей руководителя предприятия, на котором, предположительно, была изготовлена бомба, взорвавшаяся в руках 17-летнего студента, сообщает пресс-служба горсуда.

Вечером 13 апреля в правоохранительные органы поступила информация о госпитализации 17-летнего молодого человека от дома 4 по проспекту Кима. По факту травмирования подростка при взрыве самодельного взрывного устройства следственные органы возбудили уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ.

Как следует из материалов дела, пострадавший является студентом химического факультета Санкт-Петербургского государственного технологического университета. Он получил тяжелые травмы: черепно-мозговую травму, травму глаз, были ампутированы кисти обеих рук. В ходе его допроса в больнице следователи выяснили, что бомба была изготовлена в лаборатории, расположенной в помещении ЗАО "Инновационные технологии C&C" на набережной реки Смоленки. Гендиректор компании Василий Кирьянов и начальник лаборатории Дмитрий Довга были арестованы.

"Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Василия Кирьянова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 222.1 и частью 2 статьи 223.1 УК РФ, сроком до 13 августа", — отмечается в сообщении.