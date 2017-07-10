Пожару в ТЦ "РИО" присвоили четвертый ранг сложности

Пожар в торговом центре "РИО" в Москве (4)

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пожару в ТЦ "РИО" на Дмитровском шоссе на северо-востоке Москвы присвоен четвертый ранг сложности, говорится в сообщении столичного главка МЧС.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что посетителей и персонал торгового центра "РИО" эвакуируют после задымления.

По данным ведомства, сообщение о задымлении по адресу: Дмитровское шоссе, дом 163А, корпус 1, поступило в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях в 17.39 мск. В 17.50 пожару был присвоен второй ранг сложности.

В связи с плотным задымлением в здании, в 19:01 объявлен ранг пожара №4. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 10 июля 2017 г.

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