Начальник главка МЧС лично руководит тушением пожара в ТЦ "РИО" в Москве

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Начальник столичного главка МЧС Илья Денисов лично руководит тушением пожара в торговом центре "РИО" на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС столицы.

Ранее сообщалось, что посетителей и персонал торгового центра "РИО" эвакуируют на северо-востоке Москвы после возникшего задымления.

"Денисов лично прибыл на место пожара, где руководит ходом тушения", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как заявил РИА Новости представитель столичного главка МЧС, сообщение о задымлении по адресу: Дмитровское шоссе, дом 163А, корпус 1 поступило в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях в 17.39.