В Сочи обрушилась часть жилого дома, есть пострадавшие

КРАСНОДАР, 10 июл — РИА Новости. Часть двухэтажного жилого дома обрушилась в центре Сочи в понедельник вечером, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение об обрушении части жилого дома в центре Сочи на улице Виноградной поступило спасателям в понедельник в 16.30 мск.

"Произошло обрушение части двухэтажного дома с цокольным этажом, есть пострадавшие. Информация уточняется", — сообщили в ведомстве.

Жители дома были частично расселены. В настоящий момент в здании отрезаны вода и газ.

В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю организована работа телефона доверия (тел. 8-861-268-64-40) на базе ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.