Саратовский экс-полицейский признался в краже женского эпилятора

САРАТОВ, 10 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Бывший сотрудник полиции в Саратове признал вину в покушении на кражу из гипермаркета товаров почти на 5 тысяч рублей, сообщило в понедельник областное управление СК РФ.

Ранее следствие сообщило, что 22 апреля при попытке выйти из гипермаркета 25-летний сотрудник полка ДПС был остановлен охранниками, у него были изъяты похищенные товары на сумму свыше 4,9 тысячи рублей. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что среди краденых товаров оказались женский эпилятор, несколько пачек презервативов и гелиевые ручки.

"В ходе следствия молодой человек признал вину в инкриминируемом ему деянии. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления его в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Фигурант дела обвиняется по статье "Покушение на кражу". Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Как уточнили в пресс-службе главка МВД по области, обвиняемый уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.