На северо-востоке Москвы загорелся торговый центр "РИО"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Посетителей и персонал торгового центра "РИО" эвакуируют на северо-востоке Москвы из-за задымления, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.​

​По данным МЧС, задымление возникло в торговом центре на Дмитровском шоссе, дом 163А, корпус 1. Пожару присвоен второй ранг сложности. Сведений о пострадавших пока не поступало.

"Эвакуация проводится совместно с администрацией. Очаг возгорания обнаружен, площадь уточняется", — сказал собеседник агентства.

Как сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС, в тушении пожара участвуют 81 человек и 25 единиц техники. Спасатели проверяют помещения и ищут заблокированных людей.