На северо-востоке Москвы загорелся торговый центр "РИО"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Посетителей и персонал торгового центра "РИО" эвакуируют на северо-востоке Москвы из-за задымления, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
Едешь себе такой, хочет заехать в Рио, купить какой-нибудь ништяк, а он горит #рио #пожар pic.twitter.com/nv364O84Y0— человек с камерой (@why_u_fly) 10 июля 2017 г.
По данным МЧС, задымление возникло в торговом центре на Дмитровском шоссе, дом 163А, корпус 1. Пожару присвоен второй ранг сложности. Сведений о пострадавших пока не поступало.
"Эвакуация проводится совместно с администрацией. Очаг возгорания обнаружен, площадь уточняется", — сказал собеседник агентства.
Как сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС, в тушении пожара участвуют 81 человек и 25 единиц техники. Спасатели проверяют помещения и ищут заблокированных людей.