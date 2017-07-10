Житель башкирского села ранил трех девочек из пневматического ружья

УФА, 10 июл — РИА Новости. В башкирском селе местный житель обстрелял из пневматического ружья детей, в результате три девочки получили различные травмы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"По данному факту полицейские выезжали на место происшествия, подозреваемый мужчина задержан, материалы дела переданы в следственный комитет по региону", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МВД Башкирии. В ведомстве не уточнили детали происшествия.

По данным источника, инцидент произошел 9 июля вечером в селе Сафарово Чишминского района.

"Местный житель из пневматического ружья стрелял по детям, пострадали три девочки 2010, 2006 и 2008 года рождения. У двоих ушибы мышечной ткани, одна девочка получила проникающее ранение руки. Она была доставлена в местную больницу, где врачи извлекли пулю", — рассказал источник в правоохранительных органах.

В Следственном комитете по Башкирии агентству сообщили, что следователи начали доследственную проверку по факту хулиганства.