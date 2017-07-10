Ставропольский полицейский повздорил с коллегой и убил его одним ударом

ПЯТИГОРСК, 10 июл — РИА Новости, Маргарита Савельева. Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении бывшего полицейского, который в ходе ссоры одним ударом убил своего коллегу, сообщает СУ СК по Ставропольскому краю.

"По данным следствия, вечером в воскресенье на автодороге "Светлоград – Благодарный" подозреваемый спровоцировал конфликт с потерпевшим, который, возвращаясь с семьей с отдыха, согласился подвезти его до дома. В процессе ссоры мужчина ударил кулаком в лицо потерпевшего, причинив ему телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, контузии головного мозга тяжелой степени, в результате чего потерпевший скончался на месте", — говорится в сообщении.

Как отмечается, и потерпевший, и подозреваемый являлись сотрудниками полиции.

В отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". По данным ведомства, подозреваемый задержан, в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает главное управление МВД по Ставропольскому краю, по факту смерти полицейского проводится проверка. "Сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет предусмотренную законом уголовную ответственность", — добавили в МВД. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до отстранения от занимаемых должностей и увольнения со службы будут привлечены и его непосредственные руководители, отметили в полиции.