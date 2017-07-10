ФСИН назначила обследование обездвиженному инвалиду, осужденному за разбой

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России во вторник направит в московскую больницу инвалида первой группы, осужденного за разбой, чтобы врачи решили, можно ли его содержать в СИЗО, сообщает в понедельник пресс-бюро ведомства.

По информации СМИ, 28-летнего Антона Мамаева, у которого полностью атрофированы все мышцы, 30 июня суд признал виновным в вооруженном разбое по делу о похищении мотороллера, и назначил ему наказание в виде 4,5 лет колонии; после оглашения приговора его отправили в "Матросскую тишину".

"11 июля 2017 года ФСИН России направляет Антона Мамаева, осужденного 30 июня 2017 года Тимирязевским судом г. Москвы, в городскую клиническую больницу им А.К. Ерамишанцева (г. Москва) на медицинское освидетельствование по постановлению правительства РФ "О медицинском освидетельствовании обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений" для решения вопроса о возможности дальнейшего содержания инвалида 1 группы в условиях следственного изолятора", — говорится в сообщении.