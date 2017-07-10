Мосгорсуд отказался арестовать квартиру генерала ФСО Лопырева

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным отказ арестовать квартиру генерала Федеральной службы охраны (ФСО) Геннадия Лопырева, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В настоящее время расследование завершено, Лопыреву предъявлено обвинение в окончательной редакции, и он знакомится с материалами дела. Вину генерал не признает.
Ранее суд также арестовал квартиры в Москве и Сочи и жилой дом в Ленобласти, принадлежащие его семье, автомобили Porsche Cayenne, Mercedes-Benz и так далее. При обыске в квартире сына Лопырева Александра были изъяты 63 миллиона рублей наличными, более 1 миллиона евро и 350 тысяч долларов.