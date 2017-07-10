Мосгорсуд отказался арестовать квартиру генерала ФСО Лопырева

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным отказ арестовать квартиру генерала Федеральной службы охраны (ФСО) Геннадия Лопырева, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее Басманный суд Москвы наложил арест на банковский счет Лопырева на сумму более 6 миллионов рублей, но отказался арестовать квартиру, так как она является единственным жильем обвиняемого. Но прокурор обжаловала это решение, указав, что у его жены генерала есть еще две квартиры, поэтому право на жилье не будет нарушено.

В настоящее время расследование завершено, Лопыреву предъявлено обвинение в окончательной редакции, и он знакомится с материалами дела. Вину генерал не признает.

Генерал Лопырев был задержан в конце ноября прошлого года и вскоре арестован. По данным СК РФ, он получал взятки от бизнесменов за покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на ремонт и строительство.

Ранее суд также арестовал квартиры в Москве и Сочи и жилой дом в Ленобласти, принадлежащие его семье, автомобили Porsche Cayenne, Mercedes-Benz и так далее. При обыске в квартире сына Лопырева Александра были изъяты 63 миллиона рублей наличными, более 1 миллиона евро и 350 тысяч долларов.