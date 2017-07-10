Находившийся в секс-рабстве ребенок не помнит родителей, сообщил источник

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Мальчик, которого удерживали в квартире в Москве и насиловали около 10 лет, признался, что не помнит родителей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Следственный комитет сообщил в понедельник, что 40-летнего мужчину в Москве арестовали по обвинению в том, что он 10 лет удерживал в своей квартире и насиловал ребенка. По данным следствия, мужчина уже признал вину и рассказал об обстоятельствах преступления.

Оказалось, что еще в июле 2007 года он познакомился с девятилетним мальчиком, которому предложил вместе жить у него. Ребенок согласился и ушел из дома, выяснил СК РФ. Тогда же, в 2007 году, было возбуждено уголовное дело об убийстве мальчика, по всей стране начались его поиски. Кропотливая работа, проведенная московским главком СК РФ вместе с оперативными службами, позволила выяснить, что произошло на самом деле, и задержать предполагаемого преступника.

По данным источника, пострадавшему сейчас 19 лет. "На допросе он признался, что отца и мать не помнит", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавший также рассказал следователям, что родился на Украине.