Мужчина, державший ребенка в секс-рабстве, уже был судим, сообщил источник

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Москвич, задержанный по подозрению в том, что десять лет удерживал в квартире и насиловал ребенка, ранее был судим за развратные действия, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Следственный комитет сообщил в понедельник, что 40-летнего мужчину в Москве арестовали по обвинению в том, что он 10 лет удерживал в своей квартире и насиловал ребенка. По данным следствия, мужчина уже признал вину и рассказал об обстоятельствах преступления.

Оказалось, что еще в июле 2007 года он познакомился с девятилетним мальчиком, которому предложил вместе жить у него. Ребенок согласился и ушел из дома, выяснил СК РФ. Тогда же, в 2007 году, было возбуждено уголовное дело об убийстве мальчика, по всей стране начались его поиски. Кропотливая работа, проведенная московским главком СК РФ вместе с оперативными службами, позволила выяснить, что произошло на самом деле, и задержать предполагаемого преступника.

"Задержанный 40-летний мужчина уже был ранее судим по статье 135 УК РФ в 2001 году", — сказал собеседник агентства.