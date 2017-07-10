НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июл – РИА Новости. Подозреваемый задержан по уголовному делу о "центре лечения наркомании и алкоголизма" в Нижегородской области, где удерживались более 60 человек, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по заявлению пострадавшего мужчины – по его словам, в январе этого года его похитили из собственного жилища и держали в различных местах, в том числе в доме в деревне Ройка Кстовского района, пока 4 июля ему не удалось сбежать.

"Восьмого июля по подозрению в совершении данного преступления задержан 31-летний подозреваемый", — сказано в релизе. В операции по захвату участвовали региональные отделения Следственного комитета, МВД и Росгвардии.

Следствие считает, что январское похищение задержанный совершил вместе с подельниками. Об их местонахождении в сообщении ничего не говорится.

Из дома в деревне Ройка, по данным следствия, освобождено более 60 человек, "часть из которых удерживались насильно". В частности, по сообщению СУСК, подозреваемый вместе с подельниками силой держал там мужчину, которого в феврале похитили в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

По версии следствия, организаторы центра силой увозили тяжелобольных людей – наркоманов и алкоголиков – в дом в Ройку, "вводя их близких в заблуждение относительно способов, методов и результатов подобной деятельности, преподносящейся как излечение".

В 2010 году большой резонанс по всей России получил скандал вокруг нижнетагильского отделения фонда "Город без наркотиков", главу которого — Егора Бычкова – по итогам длительного судебного процесса приговорили к 2,5 годам условного заключения за похищения и незаконное лишение свободы наркоманов. В поддержку главы фонда выступали многие блогеры, журналисты и правозащитники, в нескольких городах прошли митинги в поддержку Бычкова.

Сторонники таких методов считают, что наркоманов необходимо силой изолировать от мест, где можно купить наркотики, и заставить пройти реабилитацию – по выражению Бычкова, "только если наркомана оставить без шприца, он выздоровеет".

Между тем, согласно свежему опросу ВЦИОМ (июнь этого года), свыше трех четвертей россиян (78%) одобряют идею введения уголовного наказания за употребление наркотиков.