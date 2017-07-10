НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июл – РИА Новости. Подозреваемый задержан по уголовному делу о "центре лечения наркомании и алкоголизма" в Нижегородской области, где удерживались более 60 человек, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
"Восьмого июля по подозрению в совершении данного преступления задержан 31-летний подозреваемый", — сказано в релизе. В операции по захвату участвовали региональные отделения Следственного комитета, МВД и Росгвардии.
Следствие считает, что январское похищение задержанный совершил вместе с подельниками. Об их местонахождении в сообщении ничего не говорится.
Из дома в деревне Ройка, по данным следствия, освобождено более 60 человек, "часть из которых удерживались насильно". В частности, по сообщению СУСК, подозреваемый вместе с подельниками силой держал там мужчину, которого в феврале похитили в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
По версии следствия, организаторы центра силой увозили тяжелобольных людей – наркоманов и алкоголиков – в дом в Ройку, "вводя их близких в заблуждение относительно способов, методов и результатов подобной деятельности, преподносящейся как излечение".
Сторонники таких методов считают, что наркоманов необходимо силой изолировать от мест, где можно купить наркотики, и заставить пройти реабилитацию – по выражению Бычкова, "только если наркомана оставить без шприца, он выздоровеет".
Между тем, согласно свежему опросу ВЦИОМ (июнь этого года), свыше трех четвертей россиян (78%) одобряют идею введения уголовного наказания за употребление наркотиков.