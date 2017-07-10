Москвич держал ребенка в секс-рабстве десять лет

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Сорокалетнего мужчину в Москве арестовали по обвинению в том, что он десять лет удерживал в своей квартире и насиловал ребенка, сообщат СК.

По данным следователей, мужчина уже признал вину и рассказал об обстоятельствах преступления. Оказалось, что еще в июле 2007 года он познакомился с девятилетним мальчиком, которому предложил вместе жить у него. Ребенок согласился и ушел из дома.

"Длительное время обвиняемый не выпускал мальчика из комнаты, скрывая его от окружающих. Как полагает следствие, воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, мужчина совершал в отношении него насильственные действия сексуального характера", — говорится в сообщении.

Тогда же, в 2007 году, было возбуждено уголовное дело об убийстве мальчика. Ребенка искали по всей стране. Кропотливая работа, проведенная московским главком СК вместе с оперативными службами, позволила выяснить, что произошло на самом деле, и задержать предполагаемого преступника.

По ходатайству следствия подозреваемого заключили под стражу.

Сейчас следователи устанавливают, где находятся родственники мальчика, и выясняют, виновен ли арестованный в других подобных преступлениях. Расследование продолжается.