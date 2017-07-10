Сбивший полицейского в Ангарске мужчина был лишен прав за пьяную езду

КРАСНОЯРСК, 10 июл — РИА Новости. Водитель, который сбил сотрудника полиции и опрокинул машину ППС в Ангарске, после чего один полицейский впал в кому, а второй госпитализирован, был лишен права управления автомобилем за вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИА Новости представитель областного главка МВД Герман Струглин.

Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером в Ангарске водитель Toyota Mark-II, пытаясь скрыться от преследования полиции, сбил сотрудника ППС и врезался в служебный автомобиль патрульно-постовой службы. В результате удара машина сотрудников полиции опрокинулась. По версии следствия, в ДТП пострадали два сотрудника ППС и предполагаемый виновник аварии, пассажир автомобиля Toyota в госпитализации не нуждался. Отмечается, что сбитый сотрудник ППС находится в коме, состояние второго полицейского оценивается как удовлетворительное. По предварительной информации, водитель иномарки в момент аварии был пьян, в настоящее время он находится в реанимации.

"Предполагаемый виновник ДТП — 30-летний местный житель, за последние несколько лет 19 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе семь раз на протяжении года. Весной этого года он был лишен права управления автомобилем, поскольку находился за рулем в состоянии опьянения… Кроме того, за последние 5 лет он трижды являлся участником автомобильных аварий", — рассказал Струглин.

По его словам, предполагаемого виновника ДТП привлекали к ответственности после того, как не предоставлял преимущество пешеходам, не исполнял требование об остановке транспортного средства, проезжал на запрещающий сигнал светофора. Выписанные в августе прошлого года штрафы так и не были им оплачены.

Также отмечается, что сотрудники медико-санитарной части областного главка готовы оказать любую помощь врачам Ангарска для спасения жизни своего коллеги, 33-летнего Валентина Быкова, получившего тяжелые травмы в результате ДТП.