Сбивший полицейского в Ангарске мужчина был лишен прав за пьяную езду

КРАСНОЯРСК, 10 июл — РИА Новости. Водитель, который сбил сотрудника полиции и опрокинул машину ППС в Ангарске, после чего один полицейский впал в кому, а второй госпитализирован, был лишен права управления автомобилем за вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИА Новости представитель областного главка МВД Герман Струглин.
"Предполагаемый виновник ДТП — 30-летний местный житель, за последние несколько лет 19 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе семь раз на протяжении года. Весной этого года он был лишен права управления автомобилем, поскольку находился за рулем в состоянии опьянения… Кроме того, за последние 5 лет он трижды являлся участником автомобильных аварий", — рассказал Струглин.
Также отмечается, что сотрудники медико-санитарной части областного главка готовы оказать любую помощь врачам Ангарска для спасения жизни своего коллеги, 33-летнего Валентина Быкова, получившего тяжелые травмы в результате ДТП.