Владелец греческого танкера, врезавшегося в причал в Приморске, оштрафован

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал солидарно с греческих компаний Pontoporos Special Maritime Enterprise, которой принадлежит танкер Delta Pioneer, и оператора этого танкера Delta Tankers Ltd более 3 миллиардов рублей за повреждение танкером причала и нефтеналивного оборудования в порту Приморск (Ленинградская область).

Как следует из опубликованного решения суда, арбитраж полностью удовлетворил рассматривавшиеся совместно иски о взыскании убытков компании "Транснефть – Порт Приморск", собственника поврежденного оборудования, и владельца порта ООО "Приморский торговый порт" (ПТП, входит в группу НМТП). В пользу дочерней структуры "Транснефти" взыскано около 2,3 миллиарда рублей, в пользу порта — более 713 миллионов рублей. Решение суда первой инстанции вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано в апелляции.

Инцидент произошел 20 ноября 2016 года, когда при швартовных операциях танкер Delta Pioneer совершил навал на причал №1 порта Приморск. В результате был поврежден сам причал, а также расположенные на нем сооружения и оборудование — технологические трубопроводы, противопожарный водопровод, высоковольтные сети, наружное освещение, сети электроснабжения, — принадлежащие на праве собственности компании "Транснефть — Порт Приморск".

Ранее, сразу после происшествия и до подачи иска, суд принял предварительные обеспечительные меры, наложив арест на танкер Delta Pioneer. В то же время суд тогда отказался запретить капитану морского порта Приморск выдавать разрешение на выход танкера из порта.

Расследованием Ространснадзора, результаты которого учел суд, было установлено семь причин, приведших к аварии. В том числе, превышение скорости движения танкера при швартовке к причалу в существующих метеоусловиях, самопроизвольная, несанкционированная отдача буксирного каната, поданного с обеспечивающего буксира на танкер, ошибки, допущенные капитаном судна и лоцманом при оценке ситуации с танкером с момента самопроизвольной отдачи кормового буксира, несогласованность в действиях капитана танкера и лоцмана, выразившаяся в разногласиях по режиму работы главного двигателя и моменту отдачи якоря, неправильная расстановка буксиров при данных погодных условиях и обстоятельствах района маневрирования.

"Транснефть" 20 июня сообщила, что планирует восстановить работу на причале в Приморске в конце 2018 года, после завершения необходимых работ по реконструкции.