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Происшествия

Для выплаты зарплат на нижнетагильском заводе изыскали 9,5 млн рублей

Сюжет:
Ситуация с невыплатой зарплат на заводе в Нижнем Тагиле (9)
12:1510.07.2017
(обновлено: 12:20 10.07.2017)
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CC BY-SA 3.0 / quetzalcoat / Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделийНижнетагильский завод теплоизоляционных изделий
CC BY-SA 3.0 / quetzalcoat /

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Погашение долга по зарплате сотрудникам началось на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий, для чего изыскали 9,5 миллиона рублей, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной.

Здание Следственного комитета РФ в Техническом переулке. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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СК объединил в одно производство дела нижнетагильского завода

"По требованию Генеральной прокуратуры России на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий началось погашение задолженности по зарплате… Сегодня в результате работы комиссии, в том числе после заслушивания акционеров ЗАО "НТЗТИ", удалось изыскать денежные средства для погашения задолженности перед трудовым коллективом на сумму 9,5миллиона рублей. В настоящее время выплаты работникам завода уже начаты, прокурорские работники на месте контролируют процесс", — сказал Куренной.

По словам Куренного, на прошлой неделе завод был признан банкротом с открытием конкурсного производства. Долг по зарплате образовался в августе 2016 года, и ситуация была взята на контроль прокурорами. К моменту открытия процедуры банкротства долги перед 195 работниками достигли 10 миллионов 224 тысяч рублей, а к концу июня 2017 года возросли до 13 миллионов 382 тысяч рублей.

Долги были частично погашены после внесения прокурорских представлений руководству завода в августе 2016 года и в марте 2017 года. Кроме того, в августе 2016 года предприятие было оштрафовано по итогам рассмотрения административного дела по статье "Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права". Также прокуроры добились назначения штрафа для граждан, последовательно занимавших должности директоров предприятия. Всего прокуратура за 2016-2017 годы направила в суд свыше 80 заявлений о взыскании более 5 миллионов 616 тысяч рублей долга по зарплате.

Президент РФ Владимир Путин выступает на открытии Международной промышленной выставки Иннопром. 9 июля 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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По поручению заместителя генерального прокурора РФ Юрия Пономарева следователям были направлены материалы, на основании которых в сентябре 2016 года территориальное подразделением СК возбудило уголовное дело о невыплате зарплаты, по которому продолжается расследование. Личную встречу с трудовым коллективом предприятия проводил областной прокурор Сергей Охлопков, который в мае 2017 года объявил предостережение о недопустимости нарушения закона арбитражному управляющему завода.

Ранее о поступившей жалобе на директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, который якобы отказывается платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства, рассказал сам президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой региона Евгением Куйвашевым в воскресенье.

Увеличение размера оплаты труда. Архивное фото
© Fotolia / sakkmesterke
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О поступившей жалобе на директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, который якобы отказывается платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства, рассказал в воскресенье сам президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой региона Евгением Куйвашевым. В понедельник Куйвашев сообщил представителям СМИ, что власти Свердловской области в настоящее время ищут средства и возможности, чтобы решить вопрос с невыплатой зарплат на заводе. Куйвашев отметил, что зарплату на сумму 7,5 миллиона рублей не получили 86 рабочих, подтвердивших свои требования через судебных приставов, а глава администрации Нижнего Тагила Сергей Носов заявил о начале процедуры погашения долгов.

Путин ранее заявил, что попросит Генпрокуратуру разобраться с ситуацией на заводе. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проверить ход расследования уголовного дела о невыплате зарплаты работникам завода.

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