Жительница Севастополя до смерти закормила грудную дочь кашей

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости. Уголовное дело в отношении жительницы Севастополя, которая до смерти закормила 3-месячную дочь манной кашей, передано в суд, сообщила пресс-служба СК РФ по городу.
"Следственными органами СК РФ по Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней жительницы Севастополя. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности своей 3-месячной дочери (ч. 1 с. 109 УК РФ)", — сообщили в пресс-службе.
Доказательная база следствием собрана, в связи с чем обвинительное заключение утверждено и направлено в суд.
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