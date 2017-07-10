Москвич десять дней хранил в морозилке тело матери

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Следствие начало проверку инцидента в Москве, где мужчина около 10 суток хранил в морозильной камере тело своей скончавшейся матери, сообщила РИА Новости в понедельник старший помощник руководителя ГСУСК по столице Юлия Иванова.

По ее словам, тело 84-летней женщины нашли накануне утром на кухне квартиры одного из жилых домов по улице Расковой, в морозильном отделении холодильника.

"Сын женщины пояснил, что после смерти поместил тело своей матери в морозильную камеру для сохранности. При визуальном осмотре видимых телесных повреждений на теле не обнаружено, предполагаемая давность наступления смерти — десять суток", — сказала собеседница агентства.

Сейчас следователи опрашивают родственников и соседей. Причину смерти пенсионерки должна установить судебно-медицинская экспертиза.