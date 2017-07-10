Медики рассказали о состоянии девочки после крупного ДТП в Башкирии

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июл – РИА Новости. Пострадавшая в ДТП в Башкирии 6-летняя девочка находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии, ей проведена операция, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава Челябинской области.

Следствие установило, что вечером 6 июля на 196-м километре автодороги Уфа — Инзер — Белорецк в Башкирии автомобиль Renault столкнулся с "Газелью". В результате аварии скончались водитель и три пассажира иномарки, включая двух детей, а также водитель "Газели".

По данным пресс-службы губернатора Челябинской области, за рулем Renault находился 40-летний житель Магнитогорска, вместе с ним ехали 36-летняя супруга и трое детей: 14-летний сын и дочери четырех и шести лет. "Газелью" управлял 28-летний житель Магнитогорска. После ДТП шестилетняя девочка госпитализирована с различными травмами, в реанимационном отделении с травмами находится пассажир грузовика.

"Шестилетняя пациентка остается в больнице Белорецка. Она была осмотрена бригадой реаниматологов из республиканской детской больницы. У нее множественная и сочетанная травма: пострадали и кости, и внутренние органы. Врачи уже провели девочке операцию. Состояние девочки медики оценивают как стабильно тяжелое (при поступлении расценивали как крайне тяжелое)", — говорится в сообщении.

Минздрав уточняет, что девочка в понедельник начала дышать самостоятельно, ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. В настоящее время речи о транспортировке пациентки не идет, добавляет минздрав.