Жителя Челябинской области обвинили в убийстве топором 10-летнего мальчика

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве 10-летнего мальчика в городе Касли Челябинской области, сообщает СУСК России по региону.

Ранее сообщалось, что днем 14 июня мальчик уехал из дома на велосипеде в школьную библиотеку за учебниками и не вернулся. Было возбуждено дело об убийстве. В субботу подозреваемый в преступлении был задержан. Он дал признательные показания, указав место захоронения ребенка.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области 29-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "убийство", — говорится в сообщении.

Обвиняемый — местный житель, ранее судимый за кражу, грабеж и незаконное приобретение и хранение наркотических средств. По версии следствия, 14 июня он заманил ребенка во двор своего дома, где нанес ему не менее четырех ударов обухом топора по голове, после чего закопал тело мальчика в малолюдном месте. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело находится на контроле центрального аппарата СК России, расследование продолжается.