На Камчатке спасатели подняли с шестиметровой глубины упавшую в реку машину

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Спасатели подняли с шестиметровой глубины упавший в реку автомобиль на Камчатке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.

Накануне вечером в Елизовском районе Камчатского края в горную реку Авача упал автомобиль "Нива" с двумя девушками. К месту происшествия выехали спасатели.

"В течение вечера группировка МЧС обследовала труднопроходимую береговую линию и спасатели обнаружили автомобиль, который находился в яме порога реки на глубине около шести метров. Подъем автомобиля, в котором, предположительно, находилась девушка, осложняло сильное течение более двух метров в секунду и плохая видимость под водой", — рассказали в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, одной из девушек удалось самостоятельно выбраться из автомобиля через лобовое стекло. Прибыв на место происшествия, спасатели оказали ей первую помощь. Однако еще нужно было поднять из реки автомобиль, в котором была вторая девушка.

"После нескольких попыток нам удалось с помощью якоря-кошки и усиленного автомобильного буксира зацепить утонувший автомобиль и приподнять его над поверхностью воды", — сообщил начальник поисково-спасательного подразделения Камчатского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС Сергей Марков.

При помощи страховочных буксиров и вездеходной техники автомобиль переместили на отмель, где спасатели извлекли погибшую девушку и передали ее специалистам для проведения следственных действий.