В Красноярском крае двое детей ушли гулять и пропали

КРАСНОЯРСК, 10 июл — РИА Новости. Полиция и волонтеры разыскивают в городе Шарыпово Красноярского края двоих детей — девочку-подростка и ее пятилетнего брата, которые в субботу ушли гулять и пропали, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель краевого главка МВД Владимир Юрченко.

По его словам, семья, где воспитываются дети, характеризуется положительно и благополучная, на профилактическом учете не состоит. Заявление о пропаже детей поступило в полицию в воскресенье.

"В настоящее время поисковые группы в составе оперуполномоченных уголовного розыска, участковых, инспекторов по делам несовершеннолетних, а также волонтеров ищут детей. Проверяют все районы города, а также места, где могут находиться пропавшие несовершеннолетние, устанавливают круг их общения, опрашивают родственников и друзей", — сказал Юрченко.