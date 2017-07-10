На Камчатке ребенок погиб из-за падения ворот от контейнера

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июл — РИА Новости. Следователи на Камчатке проводят проверку по факту падения контейнерных ворот на шестилетнего ребенка, в результате чего мальчик скончался, сообщает следственное управление СК РФ по краю.

Трагедия произошла в гаражном массиве села Тиличики Олюторского района Камчатского края. Во время игры на одного из детей — шестилетнего мальчика — упала воротина 12-тонного контейнера, принадлежащего одному из местных жителей.

"Как установлено, на момент происшествия воротина не была закреплена навесными петлями и удерживалась только незамкнутым навесным замком. В результате происшествия ребенок получил несовместимую с жизнью травму головы и скончался на месте", — говорится в сообщении.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.