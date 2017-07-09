СК арестовал первого вице-премьера Калмыкии Ланцанова

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Первый заместитель председателя правительства Калмыкии Петр Ланцанов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, он и замминистра сельского хозяйства региона Эрдни Кектышев арестованы, сообщила в воскресенье официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По версии следствия, в 2011 году Ланцанов поручил сотрудникам республиканского министерства сельского хозяйства вынудить более 400 сельхозпроизводителей перечислить часть выделенных субсидий на счет образованного холдинга "Мраморное мясо Калмыкии". Как отметила Петренко, одна часть этих денег была похищена, другая – использована не по назначению.

"В ходе расследования уголовного дела проведены обыски по месту жительства и работы Ланцанова. Следствием получены сведения о возможной причастности к совершению данного преступления заместителя министра сельского хозяйства республики Калмыкия Эрдни Кектышева, который также был задержан", — сказала Петренко.

Она добавила, что Ланцанов и Кектышев арестованы. Ланцанову предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. В ближайшее время следствие намерено предъявить обвинение Кектышеву.