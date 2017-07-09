СКР разберется с расследованием дела о невыплате зарплаты в Нижнем Тагиле

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК проверить ход расследования уголовного дела о невыплате зарплаты работникам Нижнетагильского завода, сообщила в воскресенье официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она рассказала, что по поручению Бастрыкина уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам "Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий", перед которыми имеется многомиллионная задолженность, из регионального управления СК истребовано для проверки в центральный аппарат ведомства.

"Александр Бастрыкин поручил проверить полноту, качество и интенсивность проводимых по уголовному делу следственных действий, а также принять конкретные меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан, а также привлечение лиц, причастных к совершенному преступлению, к установленной законом ответственности. Ход расследования уголовного дела взят председателем СК РФ на личный контроль", — сказала Петренко.

По данным следствия, задолженность на заводе образовалась перед 195 работниками с апреля 2016 по январь этого года.

В воскресенье президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Свердловской области Евгенией Куйвашевым предал ему обращения и жалобы граждан, поступившие в ходе "прямой линии". Президент показал одно из обращений — от сотрудников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, которые пожаловались, что директор заявил рабочим, что пока президент к нему лично не обратится — заплату никто не получит.

В связи с этим Путин заявил, что попросит Генпрокуратуру разобраться, откуда берется "такая борзота, такое хамство по отношению к людям". Куйвашев в свою очередь дал поручение директора завода разыскать.