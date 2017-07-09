В СКР подтвердили проведение проверки после смерти Носика

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. В Подмосковном главке СКР подтвердили, что проводят проверку смерти медиаменеджера и блогера Антона Носика.

Ранее сообщалось, что Носик скончался в ночь на воскресенье в возрасте 51 года на подмосковной даче друзей.

"Да, по данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области организована проверка", — сказала РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Подмосковью Елена Фокина.

Информация о смерти Носика поступила в правоохранительные органы Мытищинского района утром 9 июля 2017 года. Его тело без внешних признаков насильственной смерти было обнаружено в одном из домов зоны отдыха курорта "Пирогово" поселка Пансионат "Клязьминское Водохранилище" городского округа Мытищи.

Для установления всех обстоятельств и причин произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся и другие проверочные мероприятия, сказала она, добавив, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Антон Носик — известный деятель рунета, популярный блогер и стартап-менеджер. Был редактором крупных новостных интернет-изданий, экс-менеджером "Рамблера" и службы блогов компании SUP, которая владеет сервисом LiveJournal.