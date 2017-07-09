В Подмосковье число пострадавших при взрыве газа выросло до четырех

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Число пострадавших при взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в населенном пункте Башенка в Сергиево-Посадском районе Московской области увеличилось до четырех, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее сообщалось о двух пострадавших.

"Пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы в центральную районную больницу Сергиева Посада в тяжелом и среднем состоянии. Еще двум пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно", — сказал собеседник агентства.

По его словам, для оценки пригодности дома к эксплуатации направлен мобильный комплекс "Струна" ВНИИ МЧС РФ. На 14.00 запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Сергиево-Посадского района для решения вопросов размещения и оказания помощи жильцам дома.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, взрыв газовоздушной смеси произошел в воскресенье на третьем этаже пятиэтажного, трехподъездного, 45-квартирного жилого дома. Общая площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Взрывом повреждены остекление, дверные проемы в двух квартирах на третьем и четвертом этажах. Из дома эвакуированы 20 человек.