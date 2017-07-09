Во время матча по регби в тренера клуба "Кубань" попала молния

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Главный тренер краснодарского регби-клуба "Кубань" Александр Алексеенко пережил удар молнии прямо во время матча чемпионата России, сообщается на сайте клуба.

Игра "Кубани" против новокузнецкого "Металлурга" шла под проливным дождем. Разряды молнии несколько раз попадали в землю рядом с игровым полем, а затем одна ударила прямо в Алексеенко.

"Я традиционно на матч выхожу в кепке, так вот когда после перерыва мы появились на поле, то разряд ударил меня по макушке, и молния прошла через меня в землю. В этот момент зубы клацнули, я даже сразу не понял, что произошло со мной, только испугался за ребят", — рассказал тренер.

По его словам, на макушке у него остался черный след. "Утюги не прилипают, ложки силой мысли не гну", — пошутил Алексеенко.

Матч окончился победой "Кубани" со счетом 38:12.