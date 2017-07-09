В Подмосковье два человека пострадали после хлопка газа в жилом доме

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Два человека пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси в многоэтажном жилом доме в Сергиево-Посадском районе Московской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"При хлопке газовоздушной смеси в квартире в пятиэтажном жилом доме пострадали два человека", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости, представитель областного главка МЧС, хлопок произошел в пятиэтажном жилом доме в деревне Башенка.

Общая площадь возгорания составила 2 квадратных метра, есть пострадавшие. К ликвидации последствий ЧП от МЧС привлекались шесть единиц техники и 18 человек.