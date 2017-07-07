В Подмосковье машину эвакуировали вместе с восьмилетней девочкой

Эвакуация автомобиля на Тверской улице в Москве. Архивное фото

Эвакуация автомобиля на Тверской улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Восьмилетнюю девочку эвакуировали вместе с машиной, в которой она находилась в Подмосковье, по данному факту проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

По данным полиции, инцидент произошёл 3 июля в Серпухове.

"За нарушение правил остановки, стоянки транспортных средств была эвакуирована автомашина. При доставлении автомашины на штрафстоянку было выявлено, что в машине находится ребенок – 8-летняя девочка", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили в полиции, ребенок в процессе эвакуации не пострадал и был передан родственникам.

"По данному факту проводится проверка", — заключили в ведомстве.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому запрещается оставлять в машине детей младше семи лет без взрослого.