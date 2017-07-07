СК проводит проверку по факту падения в Тамбове легкомоторного самолета

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту падения легкомоторного самолета в Тамбове, в результате которого, по предварительным данным, погиб пилот, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее источник сообщил, что в результате падения самолета погиб пилот, полет воздушного судна был санкционирован. На земле жертв и разрушений нет.

"Самолет разбился вблизи улицы Набережная Тамбова, по предварительным данным, погиб только пилот", — сказал представитель пресс-службы, уточнив, что на месте работает оперативно-следственная группа.