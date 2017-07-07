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Происшествия

Суд амнистировал главного фигуранта по делу о гибели главы Total

Сюжет:
Главное за 7 июля 2017 года (10)
20:3207.07.2017
(обновлено: 21:02 07.07.2017)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкСнегоуборщик Владимир Мартыненко, проходящий по делу о гибели в аэропорту Внуково главы компании Total К. де Маржери. Архивное фотоСнегоуборщик Владимир Мартыненко, проходящий по делу о гибели в аэропорту Внуково главы компании Total К. де Маржери. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Солнцевский суд Москвы амнистировал водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко и его начальника Владимира Леденева по делу о катастрофе самолета в аэропорту Внуково, в которой погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко, задержанный по делу о крушении частного самолета в аэропорту Внуково. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Водитель снегоуборщика признал вину по делу о гибели главы Total во Внуково

"Приговорить Владимира Мартыненко к четырем годам колонии общего режима, приговорить Владимира Леденева к трем годам колонии общего режима. В связи с объявлением амнистии в честь 70-летия Победы в Великой отечественной войне освободить их от ответственности и снять судимость", — огласила приговор судья

Суд также оставил право за потерпевшими на рассмотрение исков в порядке гражданского судопроизводства.

Ранее с гражданским иском на сумму 515 миллионов рублей в суд обратилась компания Unijet, проходящая потерпевшей по делу. Со стороны Внуково также прозвучали требования в компенсации ущерба.

В пятницу Солнцевский суд отказался признавать аэропорт гражданским ответчиком по иску на 30 миллионов рублей, поданному мужем французской стюардессы, погибшей в катастрофе. Теперь вдовцу предстоит судиться в рамках отдельного гражданского процесса.

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково в результате столкновения со снегоуборочной машиной разбился легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека — президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.

По версии следствия, снегоуборочная машина, за рулем которой сидел пьяный Владимир Мартыненко, выехала на взлетно-посадочную полосу вопреки всем предписаниям. Старший сменный инженер Владимир Леденев не проконтролировал действия подчиненного, в результате чего произошло столкновение. Мартыненко и Леденев признали свою вину, остальные фигуранты дела заявляют о невиновности.

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Происшествия
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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mike1969
Очередная безобразная гримаса отечественной юстиции! Два головотяпа, убившие людей, отделались легким испугом. А за участие в "несанкционированных акциях" отправляют на реальные сроки. Это что? Это справедливая страна? Жаль, что Франция, граждане которой погибли в том самолете, не на Кавказе, иначе не зажились бы фигуранты этого дела после амнистии..
21:02
07.07.2017
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26909
Интересный поворот, Убил четырех людей, самолет, машину, нанес ущерб имиджу России, и амнистия в честь Победы? Он что, Победитель? Водитель Пьяного мальчика арестована, оже амнистию подтянут.
20:53
07.07.2017
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Андрей Никифоров
Это как это? Один сознался, что был пьяный, второй подтвердил, что первый был пьяный. Погибли люди. И амнистия- виновны, но простили.. это как? Давайте всех смертельных ДТПшников отпустим. Тысяч пятьдесят на свободу выйдут, если не больше.. А вот если было не так, то тут сговор прокуратуры, следствия и суда.. Дело-то политическое..
20:52
07.07.2017
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