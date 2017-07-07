Суд амнистировал главного фигуранта по делу о гибели главы Total

Снегоуборщик Владимир Мартыненко, проходящий по делу о гибели в аэропорту Внуково главы компании Total К. де Маржери. Архивное фото

Снегоуборщик Владимир Мартыненко, проходящий по делу о гибели в аэропорту Внуково главы компании Total К. де Маржери. Архивное фото

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Солнцевский суд Москвы амнистировал водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко и его начальника Владимира Леденева по делу о катастрофе самолета в аэропорту Внуково, в которой погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Приговорить Владимира Мартыненко к четырем годам колонии общего режима, приговорить Владимира Леденева к трем годам колонии общего режима. В связи с объявлением амнистии в честь 70-летия Победы в Великой отечественной войне освободить их от ответственности и снять судимость", — огласила приговор судья

Суд также оставил право за потерпевшими на рассмотрение исков в порядке гражданского судопроизводства.

Ранее с гражданским иском на сумму 515 миллионов рублей в суд обратилась компания Unijet, проходящая потерпевшей по делу. Со стороны Внуково также прозвучали требования в компенсации ущерба.

В пятницу Солнцевский суд отказался признавать аэропорт гражданским ответчиком по иску на 30 миллионов рублей, поданному мужем французской стюардессы, погибшей в катастрофе. Теперь вдовцу предстоит судиться в рамках отдельного гражданского процесса.

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково в результате столкновения со снегоуборочной машиной разбился легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека — президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.

По версии следствия, снегоуборочная машина, за рулем которой сидел пьяный Владимир Мартыненко, выехала на взлетно-посадочную полосу вопреки всем предписаниям. Старший сменный инженер Владимир Леденев не проконтролировал действия подчиненного, в результате чего произошло столкновение. Мартыненко и Леденев признали свою вину, остальные фигуранты дела заявляют о невиновности.