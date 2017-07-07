Следствие просит продлить домашний арест Улюкаеву

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Следствие просит продлить срок домашнего ареста экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву по делу о взятке до 15 августа, сообщила в пятницу РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

По ее словам, данное ходатайство будет рассмотрено в суде 13 июля.

"В суд поступило ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста до 15 августа в отношении обвиняемого Улюкаева. Рассмотрение данного ходатайства назначено на 9.30 13 июля",- сказала пресс-секретарь.