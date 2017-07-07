В центре Саратова на теплотрассе произошла крупная авария

САРАТОВ, 7 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Крупная авария на тепломагистрали от Саратовской ГРЭС произошла в пятницу в центре Саратова неподалеку от офиса регионального филиала компании "Т Плюс", сообщила пресс-служба администрации города.

"Сегодня на пересечениях улицы Чернышевского с улицами Радищева и Провиантской произошел порыв тепломагистрали от Саратовской ГРЭС с излитием воды на проезжую часть и тротуары, что привело к размыву грунта и образованию провалов", — говорится в сообщении.

Глава города Валерий Сараев по поручению врио губернатора области Валерия Радаева прибыл на место ЧП для координации действий специализированных аварийных служб.

"Городские власти убедительно просят саратовцев учитывать создавшуюся ситуацию и заранее планировать пути объезда указанных участков дороги", — отмечается в сообщении.

В связи с аварией на проезжей части улицы Чернышевского между улицами Провиантской и Радищева временно закрыто движение, автобусы маршрутов №42, 42К, 82 и 105 пустили в объезд, а движение тролейбусов №2А и 4 приостановлено.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе филиала "Т Плюс", аварийный участок трубопровода отключен, при этом инцидент не сказался на подаче горячего водоснабжения потребителям. "Они запитаны по обратным трубопроводам", — сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы филиала, по согласованию с администрацией города работы на улице Чернышевского будут вестись круглосуточно до полного их завершения, под проливным дождем на месте работают две ремонтные бригады и восемь единиц техники.

"Повреждение на трубопроводе будет устранено ориентировочно до 11 июля", — говорится в сообщении.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", пробки в Саратове в пятницу достигли 9 из 10 баллов.